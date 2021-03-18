Луиш Фигу назвал 6 лучших футболистов мира. В список вошёл один игрок из АПЛ

Обладатель «Золотого мяча» бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу назвал 6 лучших, по его мнению, футболистов мира на данный момент. В список вошёл один представитель АПЛ — Мохамед Салах из «Ливерпуля», сообщает Mirror.

Полностью список Фигу выглядит так: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»).

За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.