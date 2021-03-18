Уткин: у Дьякова типичная карьера российского футболиста при лимите

Известный блогер Василий Уткин обратил внимание, что защитник Виталий Дьяков, отзаявленный из «Спартака-2», в течение карьеры переходил в клубы только на правах свободного агента.



«Карьера Дьякова состоит из аренд, контрактов, которые истекали, после чего следовала иногда даже короткая пауза, иногда просто труднообъяснимая. Вот, например, на исходе трёхлетнего контракта с Ростовом он в стыковом матче за выживание делает хет-трик — для защитника просто огонь! — но всё равно нового контракта ему не дают и в «Динамо» потом берут после «некоторых трудностей».



Не скажу плохого за Дьякова, играет как умеет. Но перед вами типичная карьера российского игрока при лимите. Ты специально, так чтоб вот нравился, никому не нужен. Но наступает время, тись по сторонам — лишний русский защитник бесплатный, выбора нет, берём — и зарплата на уровне той РПЛ. Мимо тебя не пройдут. Так и прошла жизнь. Честная, вполне себе трудовая.



Напомню, что вводился лимит как протекционистская мера для поддержки российских футболистов, прогресса молодых и так далее. А результатом стала смерть конкуренции. Поспособствовать прогрессу молодых футболистов в «Спартаке-2» Дьякова пригласили в позапрошлом году. Нормальные годы на склоне карьеры для немолодого игрока. И заканчивается всё отзаявкой вне трансферного окна. Понимаете? Не то, что «ты не тянешь, парень», а — без тебя, просто без, с пустым местом вместо, — лучше, чем с тобой.



Вот вам сказание о русском лимите.Уверен, бесплатный центрзащит в новом сезоне кому-то обязательно пригодится. В первой лиге точно. Впрочем, может быть, Виталий уже и устал… И всех денег не заработаешь… Мало ли что придёт в голову, когда у тебя масса свободного времени, а из обязанностей — в сущности, необременительный фитнесс», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Ещё долго будете смотреть, как я играю». Дьяков прокомментировал отзаявку из «Спартака-2»