«Зенит» призвал рассмотреть работу VAR на исполкоме РФС. Об этом сообщила Елена Илюхина, председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга и член исполкома РФС.
«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и чёткий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.
Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», — цитирует Илюхину «Р-Спорт».
- 18 марта 2021
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