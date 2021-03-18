«Зенит» призвал рассмотреть работу VAR на исполкоме РФС. Об этом сообщила Елена Илюхина, председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга и член исполкома РФС.



«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и чёткий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.



Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», — цитирует Илюхину «Р-Спорт».

«Для меня это гол, мяч за линией». Арбитр Федотов – о сейве Акинфеева в игре с «Зенитом»