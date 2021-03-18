Маркус Рашфорд: отдохну, когда завершу карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд выразил уверенность в том, что состояние плеча не помешает ему выйти на поле в ближайших матчах.
«Я просто сосредоточен на следующей игре, вот как я отношусь к своему состоянию. После игры я сделаю то, что нужно, но сейчас сконцентрирован лишь на том, чтобы быть готовым к выходу на поле. Я знаю свой организм. Я знаю, что могу делать в физическом плане, вот и всё. Я двигаюсь вперёд матч за матчем, такова жизнь футболиста.
Отдохну, когда завершу карьеру. Сейчас же я хочу играть как можно больше. Я отлично восстанавливаюсь после матчей и травм, так что ни о чём не переживаю", — цитирует Рашфорда Goal.
Сегодня, 18 марта, «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом». Первая встреча, состоявшаяся в Манчестере, завершилась вничью 1:1.
- 18 марта 2021
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