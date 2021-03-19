«Рубин» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Рубин» — «Химки». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Химки» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Химки».



«Рубин», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (32) — на 10-й строчке.

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