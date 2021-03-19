Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Рубин» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Рубин» — «Химки». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Химки» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Химки».

«Рубин», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (32) — на 10-й строчке.

«Спартак» попадёт в ЛЧ — и Тедеско передумает уходить? Прогнозы на 23-й тур РПЛ
Битва за Европу с каждым днём обостряется!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021