Гарет Саутгейт объяснил невызов Трента Александер-Арнольда в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил невызов защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда на стартовые матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

«На некоторых позициях у нас просто невероятная конкуренция. Тренту очень не повезло. Не думаю, что он показывал тот уровень, который демонстрировал в последние пару лет. Однако сейчас он уже ближе к этому. В последние несколько недель он предпринял шаги в правильном направлении.

Рис Джеймс и Киран Триппьер проводят исключительные сезоны в своих клубах. Кайл Уолкер набрал прекрасную форму в «Манчестер Сити». Я сказал Тренту то же, что раньше говорил Кайлу и Кирану. Они здорово отреагировали на этот вызов и теперь вновь вернулись в состав сборной. Трент – суперталант. Я уверен, что он будет играть большую роль в сборной Англии в будущем», — цитирует Саутгейта Liverpool Echo.

В марте сборной Англии предстоит встретиться с Сан-Марино, Албанией, Польшей.