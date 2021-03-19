Микель Артета назвал «Вест Хэм» очень опасной командой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил соперника своей команды по предстоящему матчу в английской Премьер-лиге — «Вест Хэм». Подопечные Дэвида Мойеса занимают пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» идёт 10-м.

«Я не удивлён прогрессом «Вест Хэма». У них очень сильный состав, прекрасный тренер и тренерский штаб. В начале сезона у них были сомнения, но я знаю, на что способен Дэвид. Он объединяет коллектив, игроки упорно работают. Мы видим, чего эта команда достигла.

Конечно, у них больше времени на тренировки и подготовку к матчам. Они находятся в отличной форме и являются очень опасной командой.

Мы знаем, что игра будет непростой. «Вест Хэм» набрал прекрасный ход, выступает стабильно. Их игроки знают, что нужно делать. Я знаю Дэвида и уверен, что нас ждёт трудный матч», — цитирует Артету Evening Standard.

Матч «Вест Хэм» — «Арсенал» состоится 21 марта.