Мамаев — о заключении: до такой степени всё забыл, что думаю: «Когда это закончилось?»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев признался, что уже забыл о своём тюремном заключении.

– Когда сегодня у тебя есть всё, а завтра ничего, тоже можно сильно измениться. Не было страшно?

– Что страшнее: заключение или смертельная болезнь? Человек живёт везде. Главное – здоровье, счастье, любовь семьи. Страшно – когда непоправимо. И я же ничего не лишился. Да, потерял год карьеры, какой-то заработок, но у меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги. Это не та проблема, которую надо обсуждать. Я до такой степени обо всём забыл, что иной раз думаю: «А когда это закончилось?». У меня вообще нет ощущения, что это было, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.