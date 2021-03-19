Писарев – о Тюкавине: надо поговорить с парнем, чтобы у него голова не закружилась

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал невызов нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на ЧЕ-2021.
«Не знаю, как можно говорить, что невызов Тюкавина в молодёжную сборную — это преступление. Тюкавин — хороший и перспективный футболист, бомбардир с приличными данными. Главный тренер отвечает за результат, поэтому решать, кого вызывать, только ему. Но никакого преступления здесь и близко нет.
Много обсуждаем Тюкавина. Надо поговорить с парнем, чтобы у него голова не закружилась. Было много примеров, когда молодые футболисты забивали, а затем пропадали. Наоборот, непопадание ещё больше заведёт парня. А если бы вызвали в молодёжку и он, например, сидел бы на лавке? У нас многие футболисты и в главную сборную вызываются, а что толку-то?» — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Тюкавин ранее не выступал за молодёжную сборную России – только за юношеские. На чемпионат Европы U-21 в состав российской команды из форвардов вызваны Вячеслав Грулёв, Федор Чалов и Денис Макаров.
- 21 марта 2021
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:30
-
13:28