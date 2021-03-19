Писарев – о Тюкавине: надо поговорить с парнем, чтобы у него голова не закружилась

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал невызов нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на ЧЕ-2021.



«Не знаю, как можно говорить, что невызов Тюкавина в молодёжную сборную — это преступление. Тюкавин — хороший и перспективный футболист, бомбардир с приличными данными. Главный тренер отвечает за результат, поэтому решать, кого вызывать, только ему. Но никакого преступления здесь и близко нет.



Много обсуждаем Тюкавина. Надо поговорить с парнем, чтобы у него голова не закружилась. Было много примеров, когда молодые футболисты забивали, а затем пропадали. Наоборот, непопадание ещё больше заведёт парня. А если бы вызвали в молодёжку и он, например, сидел бы на лавке? У нас многие футболисты и в главную сборную вызываются, а что толку-то?» — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Тюкавин ранее не выступал за молодёжную сборную России – только за юношеские. На чемпионат Европы U-21 в состав российской команды из форвардов вызваны Вячеслав Грулёв, Федор Чалов и Денис Макаров.

Созин: не брать Тюкавина на молодёжный ЧЕ – преступление против российского футбола