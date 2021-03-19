Роман Зобнин пропустит матчи сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах.



Как сообщается в телеграм-канале национальной команды, сегодня, 19 марта, футболист прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1). Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения Роману потребуется более 10 дней. В связи с этим было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.