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Гончаренко — главный кандидат на пост тренера «Краснодара» со следующего сезона

Гончаренко — главный кандидат на пост тренера «Краснодара» со следующего сезона
Футбол / РПЛ 0
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Виктор Гончаренко — главный кандидат на пост главного тренера «Краснодара» со следующего сезона РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных между собой. Сергей Галицкий высоко оценивает работу Гончаренко, утверждает один из собеседников.

«Если Гончаренко покинет ЦСКА, которого может заменить Олич, он станет первым выбором для Галицкого», — сказал другой источник. «Чемпионат» обратился в пресс-службу «Краснодара».

Ранее сообщалось, что ЦСКА в ближайшие дни намерен назначить главным тренером команды Ивицу Олича.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 40 очками занимает четвёртое место, «Краснодар» (34) — девятое. По итогам чемпионата в еврокубки от России выйдут победитель Бетсити-Кубка России и команды, которые завершат сезон в первой четвёрке.

ЦСКА намерен назначить Олича главным тренером команды в ближайшие дни
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