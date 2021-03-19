ЦСКА намерен назначить Олича главным тренером команды в ближайшие дни

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич, с большой долей вероятности, будет назначен главным тренером московских «армейцев». Сегодня хорват беседовал с братьями Березуцкими.
Существует вероятность, что это произойдёт в ближайшие дни. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.
Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 21 марта 2021
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