Артета: неприемлемо играть так, как это сделал «Арсенал» в ответном матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал об атмосфере в команде.
«Неприемлемо так играть, как это сделали мы в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом». Наши внутренние и индивидуальные требования должны быть намного выше. Мы не можем просто смириться с этим проигрышем. Мы счастливы, что по итогам двух матчей прошли дальше, но знаем, что если будем продолжать так играть, то попадём в беду.
Когда у вас есть чёткие идеи и принципы, то нужно их применять. Нет смысла просто говорить людям, чего мы от них ожидаем, а потом не принимать решения, когда эти вещи не выполняются. У нас всё ещё есть возможности для улучшения. Иногда мы неправильно управляли ходом матча, иногда было неправильное принятие решений в определённые моменты, иногда у нас проскальзывал недостаток дисциплины. Это те вещи, которые мы должны искоренить, если хотим бороться с лучшими командами.
Но я вижу, в каком направлении мы движемся. Я вижу энергию, с которой играем, с которой тренируемся. Я вижу ту дружелюбную среду, которую мы создаём на тренировочной базе, и то, как вовлечены в неё все, включая персонал, совет директоров и всех остальных сотрудников клуба. Это даёт мне прилив позитива», — цитирует Артету Sky Sports.
В четверт, 18 марта, «канониры» дома уступили пирейскому «Олимпиакосу» 0:1, однако по сумме двух матчей оказались сильнее греков, победив в первой игре со счётом 3:1. По результатам жеребьёвки в четвертьфинале «Арсенал» сыграет с пражской «Славией».
- 21 марта 2021
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