«Харизма и лидерские качества». Грушевский — о возможном приходе Олича в ЦСКА

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московских «армейцев».
«Как болельщик ЦСКА с большим стажем я отвык от того, что в клубе могут работать иностранные тренеры. Ранее у них мало что получалось: сначала у Артура Жорже, затем у Зико, Хуанде Рамоса… После этого, например, последовала длиннющая история, когда во главе ЦСКА были два российских тренера.
Если предположить, что следующим тренером ЦСКА станет родной хорват Ивица Олич, то, конечно же, у него достаточно серьёзные симпатии болельщиков ЦСКА. Особенно тех, кто помнит команду периода 2003-2006 годов. Он пользуется ностальгической любовью… Харизма, лидерские качества — всё при нём. У Ивицы точно будет кредит доверия со стороны поклонников красно-синих. Хоть он и иностранец, он очень быстро начал говорить по-русски — это его козырь. Говорит он, кстати, очень уверенно. Могу ли представить, что Олич станет главным тренером ЦСКА, а братья – его помощниками? Представить-то могу, а вот что из этого получится — представить сложно», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Губаревым.
- 21 марта 2021
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