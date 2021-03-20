Появилось фото второй формы «Реала» на следующий сезон
Портал Footyheadlines опубликовал фото гостевого комплекта игровой формы мадридского «Реала», в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в трёх цветах — синем, оранжевом и белом. Техническим спонсором «сливочных» является немецкая фирма adidas. На футболке будут сочетаться синий и оранжевый цвета, благодаря этому она будет напоминать третий комплект формы сезона-1998/1999.
«Реал», набрав 57 очков в 27 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Выше располагаются «Барселона» (59) и «Атлетико» (63). Ближайший преследователь «сливочных» — «Севилья» — отстаёт на три очка.
В следующем туре «Реал» в гостях встретится с «Сельтой» 20 марта. Матч начнётся в 18:15 мск.
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