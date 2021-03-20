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Рикельме попытается уговорить Кавани перейти в «Боку»

Рикельме попытается уговорить Кавани перейти в «Боку»
Футбол / Англия 0

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может летом перейти в «Боку Хуниорс».

Как сообщает fichajes.net, 34-летнего форварда попытается уговорить вице-президент аргентинского клуба, экс-хавбек «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Он рассчитывает сделать в команде ставку на пару звёздных ветеранов — в атаке у «Боки» уже играет 36-летний аргентинский форвард Карлос Тевес.

Ранее стало известно, что руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сомневаются в обоснованности активации продления контракта с нападающим. В клубе недовольны его физической формой.

Кавани перешел в «МЮ» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей и забил семь голов во всех турнирах.

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