Рикельме попытается уговорить Кавани перейти в «Боку»

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может летом перейти в «Боку Хуниорс».

Как сообщает fichajes.net, 34-летнего форварда попытается уговорить вице-президент аргентинского клуба, экс-хавбек «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Он рассчитывает сделать в команде ставку на пару звёздных ветеранов — в атаке у «Боки» уже играет 36-летний аргентинский форвард Карлос Тевес.

Ранее стало известно, что руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сомневаются в обоснованности активации продления контракта с нападающим. В клубе недовольны его физической формой.

Кавани перешел в «МЮ» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей и забил семь голов во всех турнирах.