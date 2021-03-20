Рикельме попытается уговорить Кавани перейти в «Боку»
Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может летом перейти в «Боку Хуниорс».
Как сообщает fichajes.net, 34-летнего форварда попытается уговорить вице-президент аргентинского клуба, экс-хавбек «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Он рассчитывает сделать в команде ставку на пару звёздных ветеранов — в атаке у «Боки» уже играет 36-летний аргентинский форвард Карлос Тевес.
Ранее стало известно, что руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сомневаются в обоснованности активации продления контракта с нападающим. В клубе недовольны его физической формой.
Кавани перешел в «МЮ» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей и забил семь голов во всех турнирах.
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