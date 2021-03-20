Пантелеев: футбол с VAR чуть-чуть утратил тот огонь, те эмоции, которые были

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев поделился мнением о влиянии VAR на современный футбол.



«Считаю, что футбол с VAR чуть-чуть утратил тот огонь, те эмоции, которые были. Смотрим сейчас, как эти линии офсайда прочерчивают, ну, эти сантиметры — такой бред, честно. Не говорю про фолы, пенальти, руки, это ладно, их можно смотреть, но когда нападающий с защитником на одной линии, чертится линия — и у нападающего шнурок в офсайде, мне кажется, это смешно. Думаю, тут должны правила работать в пользу атаки. Если при этом боковой не поднял флажок.



И восприятие гола чуть меняется. Да, первая эмоция — радость, адреналин, но когда говорят, что будет проверка, ты думаешь: «О-па, сейчас могут и отменить». И потом, когда отменяют или всё-таки засчитывают, то какие-то непонятные ощущения, такие — спорные. Плюс просмотры моментов сбивают интенсивность игры, особенно это было в первое время, когда VAR могли смотреть 3-4 минуты, когда только налаживали систему. В этом плане, конечно, надо дорабатывать и улучшать», — цитирует Пантелеева «Матч ТВ».

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