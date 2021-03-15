Полузащитник «Арсенала» Пантелеев: победа над ЦСКА в РПЛ важнее, чем над «Зенитом» в Кубке

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), а также провёл параллель с недавней победой в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (2:1).
«Победа над ЦСКА — не просто три очка? Конечно. Эти три очка позволят нам чуть выдохнуть, перевести дух, будет легче психологически. Что изменилось перед игрой с ЦСКА? Все понимают наше положение в таблице, у всех был запредельный настрой, особенно потому что дома играли. Хотели реабилитироваться после неудачного матча в первом круге.
Качество газона? Выходили на разминку, мяч нормально катился, не дробил, а после 30 минуты поле чуть убилось. Позиционная оборона у нас была, хотели начать агрессивно, прессинговать, поэтому понимали, что при правильном прессинге будут шансы. Так получилось забить второй гол.
Слабые стороны ЦСКА? Не было таких. От себя играли. Выходили с хорошим настроем, договаривались с ребятами по ситуации прессинговать всем вместе, чтобы нас не обрезали.
«Зенит»? Понятно, что приятно было выиграть и пройти дальше в Кубке России, а победа над ЦСКА будет ценнее, ведь это чемпионат. Эта победа лучше, и эмоций было больше. Концовка была жаркая», — приводит слова Пантелеева «Матч ТВ».
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