«Факел» разгромил «Томь» в гостевом матче ФНЛ

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 12-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Томи», который успешно реализовал полузащитник «Факела» Олег Дмитриев. В компенсированное время первого тайма хавбек Роман Акбашев упрочил преимущество воронежской команды в счёте. На 84-й минуте защитник «Факела» Сергей Брызгалов довёл счёт до разгромного.



Воронежский «Факел» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (21) — на предпоследнем, 21-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67).