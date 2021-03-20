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«Факел» разгромил «Томь» в гостевом матче ФНЛ

«Факел» разгромил «Томь» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 12-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Томи», который успешно реализовал полузащитник «Факела» Олег Дмитриев. В компенсированное время первого тайма хавбек Роман Акбашев упрочил преимущество воронежской команды в счёте. На 84-й минуте защитник «Факела» Сергей Брызгалов довёл счёт до разгромного.

Воронежский «Факел» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (21) — на предпоследнем, 21-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67).

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 3
Факел
Воронеж
0:1 Дмитриев – 12' (пен)   0:2 Акбашев – 45+2'   0:3 Брызгалов – 84'
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