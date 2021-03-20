«Новый кошмар Квинси». Голландские СМИ считают, что Промеса не возьмут на чемпионат Европы

Голландское издание Soccernews.nl опубликовало материал о возможном непопадании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в сборную Нидерландов на предстоящий чемпионат Европы. Материал вышел под заголовком: «Новый кошмар Квинси Промеса».



«Промес недавно перешёл из «Аякса» в московский «Спартак» и пока неплохо выступает в Российской Премьер-Лиге. Однако издание AD считает, что нападающий не поедет на чемпионат Европы со сборной Нидерландов.



Форвард не был вызван в национальную команду на предстоящие матчи: «Промес тоже должен быть обеспокоен чемпионатом Европы. Ранее на этой неделе он забил хороший гол за «Спартак». Он отпраздновал забитый мяч жестом, который означает: «пусть все молчат». Два гола и две передачи в четырёх матчах в любом случае указывают на успешное возвращение Квинси в Россию, но он всё равно не попал в список сборной Нидерландов на мартовские матчи».

Вместо Промеса был выбран такой игрок, как Стивен Бергвейн. Моуринью постоянно заменяет его в «Тоттенхэме», но для тренеров сборной он выглядит предпочтительнее Промеса. То же самое касается Райана Бабеля», — говорится в материале.