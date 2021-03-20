«Новый кошмар Квинси». Голландские СМИ считают, что Промеса не возьмут на чемпионат Европы

Голландское издание Soccernews.nl опубликовало материал о возможном непопадании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в сборную Нидерландов на предстоящий чемпионат Европы. Материал вышел под заголовком: «Новый кошмар Квинси Промеса».
«Промес недавно перешёл из «Аякса» в московский «Спартак» и пока неплохо выступает в Российской Премьер-Лиге. Однако издание AD считает, что нападающий не поедет на чемпионат Европы со сборной Нидерландов.
Форвард не был вызван в национальную команду на предстоящие матчи: «Промес тоже должен быть обеспокоен чемпионатом Европы. Ранее на этой неделе он забил хороший гол за «Спартак». Он отпраздновал забитый мяч жестом, который означает: «пусть все молчат». Два гола и две передачи в четырёх матчах в любом случае указывают на успешное возвращение Квинси в Россию, но он всё равно не попал в список сборной Нидерландов на мартовские матчи».
Вместо Промеса был выбран такой игрок, как Стивен Бергвейн. Моуринью постоянно заменяет его в «Тоттенхэме», но для тренеров сборной он выглядит предпочтительнее Промеса. То же самое касается Райана Бабеля», — говорится в материале.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44