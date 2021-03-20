Главный тренер сборной Нидерландов объяснил невызов Промеса на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал невызов нападающего «Спартака» Квинси Промеса в национальную команду на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.



«Выбор был сделан по спортивному принципу. Конкуренция на позиции Промеса очень жёсткая, и в настоящее время я выбираю других игроков. Конечно, я в курсе историй о Промесе, но для меня применимо лишь одно: в Нидерландах вы невиновны, пока не будет доказано обратное. Поэтому я отношусь к Квинси, как и ко всем остальным футболистам», — приводит слова де Бура AD.



Напомним, в конце прошлого года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили. В настоящее время следствие продолжается.



В ближайшее время сборной Нидерландов предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира – 2022. Соперники команды – Турция (24 марта, Стамбул), Латвия (27 марта, Амстердам) и Гибралтар (30 марта, Гибралтар).

Промес и Вильена не попали в итоговый список сборной Нидерландов