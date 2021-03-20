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В сборной России прокомментировали ситуацию с Александром Головиным

В сборной России прокомментировали ситуацию с Александром Головиным
Футбол / Сборная России 0
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Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал ситуацию с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«Мы в диалоге с УЕФА и федерацией футбола Франции. Продвижения в вопросе есть, но конкретно и чётко ответим позже», — передаёт слова Владимирова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Ранее стало известно, что Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде. Второй наш источник также подтвердил эту информацию.

Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально пресс-служба «Монако» сообщала, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.

Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией
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