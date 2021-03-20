Р. Мартинес: Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы

Главный тренер сборной Бельгии и технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Эденом Азаром.



Напомним, футболист страдает от проблем с голеностопом и не может полноценно вернуться на поле, получая мышечные повреждения. Сообщалось, что 30-летний бельгиец с большой вероятностью перенесёт операцию.



«Думаю, ситуация с травмой Азара решится намного раньше начала чемпионата Европы. Но точный ответ мы получим, когда проследим за восстановлением Азара. У сборной нет конфликта с «Реалом». Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы. Он никогда прежде не травмировался. Это что-то новое, настоящий шок. Но я уверен, что мы увидим лучшую версию Эдена задолго до Евро», — приводит слова Мартинеса Marca.

Эдена Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом