Р. Мартинес: Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы
Главный тренер сборной Бельгии и технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Эденом Азаром.
Напомним, футболист страдает от проблем с голеностопом и не может полноценно вернуться на поле, получая мышечные повреждения. Сообщалось, что 30-летний бельгиец с большой вероятностью перенесёт операцию.
«Думаю, ситуация с травмой Азара решится намного раньше начала чемпионата Европы. Но точный ответ мы получим, когда проследим за восстановлением Азара. У сборной нет конфликта с «Реалом». Азар будет лучшим игроком чемпионата Европы. Он никогда прежде не травмировался. Это что-то новое, настоящий шок. Но я уверен, что мы увидим лучшую версию Эдена задолго до Евро», — приводит слова Мартинеса Marca.
Эдена Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом
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