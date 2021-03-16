Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эдена Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом

Эдена Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом
Футбол / Евро-2020 0
Аудио-версия:

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар продолжает испытывать проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся после перехода в «Королевский клуб».

Как сообщает Marca, футболиста уже долгое время мучают боли в голеностопе. Вероятно, эти проблемы являются причиной большинства мышечных травм, полученных им за последнее время. Сторона Азара настаивает на операции, чтобы окончательно избавить его от повреждения, и, скорее всего, хирургическое вмешательство состоится.

В случае операции Эден точно пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Бельгии окажется под вопросом.

13 марта Азар вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Зидан: Азар не в лучшем состоянии. Больше мне сказать нечего
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021