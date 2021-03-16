Эдена Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар продолжает испытывать проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся после перехода в «Королевский клуб».
Как сообщает Marca, футболиста уже долгое время мучают боли в голеностопе. Вероятно, эти проблемы являются причиной большинства мышечных травм, полученных им за последнее время. Сторона Азара настаивает на операции, чтобы окончательно избавить его от повреждения, и, скорее всего, хирургическое вмешательство состоится.
В случае операции Эден точно пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Бельгии окажется под вопросом.
13 марта Азар вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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