«Оренбург» обыграл «Краснодар-2», «Енисей» дома уступил «Акрону»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 54-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.



«Оренбург» набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Краснодар-2» (34) — на 16-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67). В тройку лидеров также входит «Нижний Новгород» (62).



В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Енисей» встречался с тольяттинским «Акроном». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена «Енисей», завершилась победой гостей со счётом 1:0.