«Оренбург» обыграл «Краснодар-2», «Енисей» дома уступил «Акрону»
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 54-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.
«Оренбург» набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Краснодар-2» (34) — на 16-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67). В тройку лидеров также входит «Нижний Новгород» (62).
В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Енисей» встречался с тольяттинским «Акроном». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена «Енисей», завершилась победой гостей со счётом 1:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Воробьёв – 54'
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