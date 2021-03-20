Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» обыграл «Краснодар-2», «Енисей» дома уступил «Акрону»

«Оренбург» обыграл «Краснодар-2», «Енисей» дома уступил «Акрону»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 54-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.

«Оренбург» набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Краснодар-2» (34) — на 16-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67). В тройку лидеров также входит «Нижний Новгород» (62).

В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Енисей» встречался с тольяттинским «Акроном». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена «Енисей», завершилась победой гостей со счётом 1:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Воробьёв – 54'
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Делькин – 9'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021