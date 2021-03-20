«Бавария» после удаления Дэвиса забила за тайм четыре гола «Штутгарту»

Мюнхенская «Бавария» забила четыре гола после удаления в первом тайме матча со «Штутгартом».

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Спустя пять минут счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Серж Гнабри. Через пять минут Гнабри увеличил преимущество «Баварии», голевую передачу отдал Лерой Зане. Спустя ещё минуту Левандовски оформил дубль, ассист на счету Томаса Мюллера. На 39-й минуте Левандовски сделал хет-трик.

«Бавария» в 25 матчах набрала 58 очков в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт» (36) находится на восьмом месте. Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром нынешнего сезона, на его счету 35 голов.