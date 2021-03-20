Арбитр Кукуян на 10-й секунде назначил пенальти за фол за пределами штрафной в матче ФНЛ
Российский арбитр Павел Кукуян назначил пенальти за фол за пределами штрафной площади в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» – «Торпедо». 11-метровый удар реализовал Александр Сапета.
Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе «Нижнего Новгорода» по разу отличились Александр Сапета и Момо Янсане, Мухаммад Султонов оформил дубль. У гостей единственный мяч забил Егор Прошкин.
По итогам 31 матча «Нижний Новгород» набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (54) находится на шестом месте. Команда Сергея Игнашевича продлила серию из поражений до четырёх матчей.
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