Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Штутгарт», играя с 12-й минуты в меньшинстве

«Бавария» разгромила «Штутгарт», играя с 12-й минуты в меньшинстве
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:0.

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Спустя пять минут счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Серж Гнабри. Через пять минут Гнабри увеличил преимущество «Баварии», голевую передачу отдал Лерой Зане. Спустя ещё минуту Левандовски оформил дубль, ассист на счету Томаса Мюллера. На 39-й минуте Левандовски сделал хет-трик.

«Бавария» в 26 матчах набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт» (36) находится на восьмом месте.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
20 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Левандовски – 17'   2:0 Гнабри – 22'   3:0 Левандовски – 23'   4:0 Левандовски – 39'
Удаления: Дэвис – 12' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021