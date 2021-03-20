«Бавария» разгромила «Штутгарт», играя с 12-й минуты в меньшинстве

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:0.

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Спустя пять минут счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Серж Гнабри. Через пять минут Гнабри увеличил преимущество «Баварии», голевую передачу отдал Лерой Зане. Спустя ещё минуту Левандовски оформил дубль, ассист на счету Томаса Мюллера. На 39-й минуте Левандовски сделал хет-трик.



«Бавария» в 26 матчах набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт» (36) находится на восьмом месте.