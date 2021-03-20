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Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Сельтой»

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Сельтой»
Футбол / Испания 0
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В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 3:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Тони Кроос нашёл в центре штрафной Бензема, который резко развернулся к воротам и аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 10 минут Бензема оформил дубль. Накрыли мадридцы соперника на выходе из штрафной, Кроос покатил мяч Бензема, который улучшил позицию и низом пробил точно в угол ворот. На 41-й минуте форвард Санти Мина отыграл один мяч. Мина здорово выбрал позицию в штрафной «Реала», выиграл верх и головой переправил мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол мадридцев.

«Реал» набрал 60 очков и поднялся на второе место в таблице Примеры. «Сельта» (34) находится на 11-м месте.

Испания - Примера. 28-й тур
20 марта 2021, суббота. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 20'   0:2 Бензема – 30'   1:2 Мина – 40'   1:3 Асенсио – 90+4'
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