«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии
Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на четвертьфинальную встречу Кубка Англии. Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало — в 20:30 мск.
«Эвертон»: Виржиния, Холгейт, Мина, Годфри, Коулман, Гомеш, Аллан, Динь, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Лебан, Тарер, Бродхед, Джон, Дэвис, Айуоби, Кин, Нкунку, Оньянго,.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Диаш, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гэндоган, Стерлинг, Жезус, Фоден.
Запасные: Эдерсон, Агуэро, Де Брёйне, Канселу, Марез, Менди, Родри, Стоунс, Торрес.
В текущем сезоне команды встречались в английской Премьер-лиге 17 февраля. Тогда «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» со счётом 3:1.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам