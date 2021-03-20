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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Сити» на четвертьфинальную встречу Кубка Англии. Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало — в 20:30 мск.

«Эвертон»: Виржиния, Холгейт, Мина, Годфри, Коулман, Гомеш, Аллан, Динь, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Лебан, Тарер, Бродхед, Джон, Дэвис, Айуоби, Кин, Нкунку, Оньянго,.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Диаш, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гэндоган, Стерлинг, Жезус, Фоден.

Запасные: Эдерсон, Агуэро, Де Брёйне, Канселу, Марез, Менди, Родри, Стоунс, Торрес.

В текущем сезоне команды встречались в английской Премьер-лиге 17 февраля. Тогда «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» со счётом 3:1.

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