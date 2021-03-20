Жириновский просит наградить судей за отказ встать на колено в Лиге чемпионов

Депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым за отказ встать на колено в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.



«Я на 100% поддерживаю поступок судейской команды России в «Лиге Чемпионов» Сергея Карасёва и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина за их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением «Black lives matter».



Русские ничем перед неграми не провинились, к ущемлению их прав мы отношения не имеем и вставать на колени ни перед кем не должны.



В связи с этим обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок.



Вместе с тем, учитывая мировые тренды и новые «традиции», превентивно, строжайшим образом запретить российским спортивным чиновникам и спортсменам во время любых публичных мероприятий и соревнований поддаваться давлению и вставать на колени. Это будет восприниматься как унижение, что абсолютно недопустимо для представителей России», — написал Жириновский в телеграм-канале.



Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах завершился победой англичан со счётом 2:0. По сумме двух встреч «горожане» одержали победу с общим счётом 4:0.