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Хаверц: всегда хочется выигрывать трофеи, когда играешь за такую команду как «Челси»

Хаверц: всегда хочется выигрывать трофеи, когда играешь за такую команду как «Челси»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» рассказал о задачах лондонской команды в этом турнире.

«Я знаю, что здесь, в Англии, очень большая конкуренция. На самом деле у меня есть забавная история. Год назад вышел сериал «Игра родом из Англии», и мы с отцом смотрели его вместе. В прошлом я также смотрел матчи Кубка Англии.

Очень хочу выиграть трофеи в «Челси». Когда играешь за эту команду, всегда хочется выигрывать трофеи. Мы находимся в очень хорошем положении, но впереди нас ждёт долгий путь.

Мы должны выходить на каждый матч как на финал. Второго шанса нет, мы должны выиграть ближайший матч, чтобы пройти в следующий раунд. Надеюсь, в воскресенье у нас будет хороший день, и мы сможем пройти в следующий раунд», — приводит слова Хаверца официальный сайт синих.

Четвертьфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится в воскресенье, 21 марта. Начало — в 16:30 мск.

На данный момент полуфиналистами Кубка Англии уже стали «Саутгемптон», победивший сегодня «Борнмут» (3:0), и «Манчестер Сити», обыгравший «Эвертон» (2:0). В оставшемся матче 1/4 финала «Лестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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