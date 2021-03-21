Один из лидеров сборной Словакии заболел ангиной. Матч с Россией — 30 марта
Полузащитник сборной Словакии и «Наполи» Станислав Лоботка заболел ангиной. У футболиста начались осложнения, и ему пришлось посетить больницу.
«Станислав Лоботка после осложнения экссудативной ангины сегодня утром перенёс дренирование гнойной миндалины. Игрок уже вернулся домой», — сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Ранее тренерский штаб сборной Словакии во главе с Штефаном Тарковичем объявил состав команды на матчи с Россией, Кипром и Мальтой. В список попали 27 игроков, среди которых есть и Станислав Лоботка. 26-летний хавбек провёл за сборную 22 матча, забил три гола.
Словакия сыграет с Россией 30 марта в Трнаве. 24 марта словацкая команда сыграет в Никосии с Кипром, 27 марта — в Трнаве с Мальтой.
Объявлен состав сборной Словакии на матчи с Россией, Кипром и Мальтой
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