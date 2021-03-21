Главный тренер «Спартака-2» прокомментировал игру Педро Роши

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал выступление форварда Педро Роши в матче с «Аланией» (3:3).

«Алания» — самая атакующая команда в ФНЛ? Из тех, что я видел, да. Они быстро переходят из обороны в атаку. Расставание с Дьяковым не комментирую. Как себя проявляет Педро Роша? В этой игре проявил себя хорошо. Жду от него голов», — цитирует Бушманова «РБ-Спорт».

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Аланию». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась ничьей со счётом 3:3. За «Спартак-2» голы забили Михаил Игнатов, Педро Роша и Артём Воропаев. В «Алании» голы на счету Бутты Магомедова, Батраза Гурциева и Давида Шавлохова.



Напомним, 19 февраля «Спартак» заявил Рошу на сезон в Российской Премьер-Лиге, однако уже 24 февраля московский клуб исключил 26-летнего бразильского форварда из заявки. Это было связано с возвращением в стан красно-белых нидерландского нападающего Квинси Промеса.



Роша перешёл в московский «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. В 2020 году бразильский футболист играл на правах аренды за «Фламенго».