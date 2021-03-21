Игрок «Шахтёра» Тайсон отказался выйти на замену в матче ЛЕ с «Ромой». Клуб его наказал

Директор по футболу донецкого «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что полузащитник Тайсон был отправлен в дубль за то, что не захотел выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».
«Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался разминаться и выходить на замену. После этого клуб принял решение отправить его в дубль, теперь он тренируется там.
Это игрок, который много сделал для «Шахтёра», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто не может быть выше клуба. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», — приводит слова Срны Sport.ua со ссылкой на Телеканал Футбол 1/Футбол 2.
«Рома» обыграла «Шахтёр» по сумме двух матчей со счётом 5:1 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.
- 21 марта 2021
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