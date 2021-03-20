«Шахтёр» отклонил предложение «Баварии» по покупке Додо за € 25 млн

Ассистент директора «Шахтёра» по футболу Карло Николини сообщил, что украинский клуб отклонил предложение «Баварии» по защитнику Додо.
«У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут играть в любой команде. Например, за Додо следят многие клубы. В Италии предлагают за него € 4 млн, когда мы отказались от официального предложения «Баварии» на € 25 млн», — цитирует Николини сайт журналиста Николо Скиры.
Сообщалось, что Додо может продолжить карьеру во Франции или Германии. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо интересовался 22-летним бразильцем. Сообщалось, что донецкий клуб готов расстаться с игроком за € 30 млн, а «Бавария» предлагала за защитника € 20 млн.
Додо перешёл в «Шахтёр» из бразильской «Коритибы» в январе 2018 года. Контракт футболиста с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44