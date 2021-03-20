«Шахтёр» отклонил предложение «Баварии» по покупке Додо за € 25 млн

Ассистент директора «Шахтёра» по футболу Карло Николини сообщил, что украинский клуб отклонил предложение «Баварии» по защитнику Додо.

«У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут играть в любой команде. Например, за Додо следят многие клубы. В Италии предлагают за него € 4 млн, когда мы отказались от официального предложения «Баварии» на € 25 млн», — цитирует Николини сайт журналиста Николо Скиры.

Сообщалось, что Додо может продолжить карьеру во Франции или Германии. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо интересовался 22-летним бразильцем. Сообщалось, что донецкий клуб готов расстаться с игроком за € 30 млн, а «Бавария» предлагала за защитника € 20 млн.



Додо перешёл в «Шахтёр» из бразильской «Коритибы» в январе 2018 года. Контракт футболиста с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.