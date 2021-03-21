Куман ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

«Холанд? Сейчас не время говорить об игроке, который не является нашим, из уважения к его клубу. Ходят разговоры о подписании контрактов, но мне это не нравится, и мне нужно сосредоточиться на завтрашней игре и игроках, которые у нас есть», — приводит слова Кумана Goal.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, чтобы подписать норвежца.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.