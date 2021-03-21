Куман ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
«Холанд? Сейчас не время говорить об игроке, который не является нашим, из уважения к его клубу. Ходят разговоры о подписании контрактов, но мне это не нравится, и мне нужно сосредоточиться на завтрашней игре и игроках, которые у нас есть», — приводит слова Кумана Goal.
Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, чтобы подписать норвежца.
Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
В «Реале» надеются, что Холанд и Мбаппе отклонят выгодные предложения в пользу «сливочных»
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам