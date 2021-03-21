Клопп и ван Дейк могут поссориться из-за желания игрока выступить на Евро-2020

Между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и защитником клуба Вирджилом ван Дейком может произойти конфликт из-за желания игрока принять участие в чемпионате Европы 2020 года, сообщает Mirror.
По данным источника, Клопп настаивает на том, чтобы ван Дейк сосредоточился на предсезонной подготовке с «Ливерпулем», прежде чем вернуться на поле после травмы. Однако, по данным нидерландских СМИ, ван Дейк нацелен принять участие на Евро-2020.
Вирджил ван Дейк является капитаном сборной Нидерландов, которой на групповом этапе чемпионата Европы предстоит встретиться со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии.
Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.
- 21 марта 2021
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