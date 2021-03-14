Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления после травм защитников мерсисайдцев Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.
«Джо Гомес ещё не приступил к беговым тренировкам. Вирджил ван Дейк уже занимается с физиотерапевтами, но процесс восстановления проходит действительно трудно.
Не мне принимать решение будут ли они оба принимать участие в Евро-2020, но, честно говоря, информация, которой я располагаю на данный момент, такова, что это будет маловероятно. Дело не в том, что я их не отпускаю, а в том, что они сильно пострадали. Мы все надеемся, что они будут готовы начать предсезонку вместе с нами, вот на что мы все надеемся. С Жоэлем Матипом примерно та же ситуация.
У всех троих действительно серьёзные травмы, и сейчас речь идёт не о том, чтобы говорить о том, в каком соревновании они смогут сыграть. Я всегда открыт для положительных сюрпризов, и они внезапно появляются на тренировках команды — но никто мне ещё не говорил, что кто-то из них сможет помочь нам в этом сезоне.
Мы будем на седьмом небе от счастья, когда они будут готовы тренироваться с нами. Скорее всего это произойдёт к началу предсезонной подготовки, но я не думаю, что они примут участие в чемпионате Европы. Когда они должен вернуться, чтобы быть готовыми играть на Евро? За неделю до турнира? В тот день, когда начнется Евро-2020? Я не знаю», — цитирует Клоппа BBC.
Вирджил ван Дейк является капитаном сборной Нидерландов, которой на групповом этапе чемпионата Европы предстоит встретится со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии. Джо Гомес один из основных центральных защитников сборной Англии. Соперниками «трёх львов» на групповой стадии станут сборные Хорватии, Шотландии и Чехии.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.
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