Давинсон Санчес попал в сферу интересов «Севильи»
«Севилья» намерена приобрести 24-летнего защитника «Тоттенхэм Хотспур» Давинсона Санчеса, сообщает TEAMtalk. По информации источника, колумбийский защитник станет заменой Жюля Кунде, которого в летнее трансферное окно хочет купить «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Давинсон Санчес провёл 15 матчей в составе «Тоттенхэма». После 28 туров «шпоры» с 45 очками занимают восьмое место в таблице и отстают от идущего в зоне еврокубков «Вест Хэма» на три балла. В 29-м туре «Тоттенхэм» в гостях встретится с «Астон Виллой» 21 марта в 22:30 мск.
«Севилья» после 28 матчей с 55 очками занимает четвёртое место в испанской Примере. 4 апреля красно-белые примут «Атлетико». Начало – в 22:00 мск.
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