Оздоев тренируется по индивидуальной программе, Лунев присоединится к сборной на Мальте

Сборная России на сборе в Сочи продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев испытывает мышечный дискомфорт и тренируется по индивидуальной программе, а голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунёв присоединится к команде уже на Мальте. Остальные футболисты тренируются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Оздоев провёл 21 матч, Лунёв сыграл в семи играх.