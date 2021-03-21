Дюпин рассказал, как Дзюба взял реванш за незабитый пенальти в матче РПЛ

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба взял реванш за незабитый пенальти в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пенальти Дзюбы? Да, после матча с «Зенитом» здесь уже подкалывали друг друга. Вчера он мне пробил, взял реванш», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1. Дюпин стал главным героем встречи, отразив удар с пенальти от Дзюбы на 90+9-й минуте.
В нынешнем сезоне Дюпин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в 5 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
- 21 марта 2021
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