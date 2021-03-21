Фабио Капелло: Конте и Гасперини – лучшие тренеры в Италии

Известный тренер Фабио Капелло поделился мнением об итальянских коллегах.
«Анчелотти выиграл много трофеев за границей, Конте и Сарри тоже. Раньери выиграл Премьер-лигу с «Лестером». Настоящая проблема – это качество. Здесь, в Италии, у нас есть много чемпионов в возрасте от 30 лет, которые всё ещё имеют значение: Роналду, Рибери, Ибра, Паласио, Кьеллини. Бывший футболист, прошедший тренерский курс в Коверчано, сказал мне, что они приглашают на занятия современных, а не конкретных тренеров. Им следует пригласить Клоппа или Моуринью, лучших, и вернуться к обучению базовой технике. Это обширный вопрос, который заслуживает много времени для обсуждения.
Лучшие тренеры в Италии? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в определённый футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом. Мне ещё нравится Готти. Он не выставляет ничего напоказ. Он делает простые вещи и уважает то, что имеет. «Интер» уже выиграл Скудетто, когда Милан проиграл «Специи», – цитирует Капелло Football Italia.
В текущем сезоне Серии А «Интер» с 65 очками лидирует в чемпионате и опережает идущий на втором месте «Милан» на 9 очков.
- 21 марта 2021
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