Игроки «Селтика» и «Рейнджерс» проигнорировали акцию BLM перед началом матча

Игроки «Селтика» и «Рейнджерс» предпочли не преклонять колено перед началом воскресного матча 32-го тура шотландской Премьер-лиги.
Это решение было принято после того, как полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара заявил, что он подвергся расовому насилию со стороны защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы в конце матча 1/8 финала Лиги Европы, что привело к потасовке на поле и драке в подтрибунном помещении сразу после окончания встречи. Расследование УЕФА по этому инциденту продолжается.
Перед матчем главный тренер «джерс» Стивен Джеррард рассказал о том, как принималось решение, что футболисты не будут вставать на колено перед матчем с «Селтиком».
«Мы не будем вставать на колено перед стартовым свистком арбитра. Вчера я разговаривал с нашими капитанами, и они приняли коллективное решение, что сегодня все футболисты будут стоять бок о бок, а мы, тренерский штаб и персонал, поддержим их и последуем данному примеру.
Я не знал о разговоре, который игроки вели между собой, но Джеймс Тавернье и Коннор Голдсон пришли ко мне вчера вечером и рассказали о принятом решении. Я полностью понимаю принятое ими решение и на 100 процентов поддерживаю их», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
Футболисты обеих команд не преклонили колено перед начало Дерби Старой Фирмы
Фото: https://www.skysports.com/football/news/11781/12252554/celtic-vs-rangers-glen-kamara-starts-for-stev
Футболисты «Селтика» также решили поддержать Камара и присоединились к решению извечного соперника не принимать участия в акции Black Lives Matter.
Встреча «Селтик» — «Рейнджерс» завершилась вничью — 1:1.
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