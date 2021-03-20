«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу

Пресс-служба «Славии» на официальном сайте сообщила, что пражский клуб отправил в шотландскую полицию запрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на защитника Ондржея Куделу.



Напомним, Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы. После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку.



«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Оно было жестоким и осуществлялось в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку. В тексте запроса указаны имена людей, которые были свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда», — говорится в заявлении.

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