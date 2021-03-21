«Сампдория» переиграла «Торино» благодаря голу Кандревы
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Торино». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.
В первом тайме «Торино» владел территориальным преимуществом, а «Сампдория» конструктивнее атаковала. Так, на 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Антонио Кандрева. Во втором тайме «Торино» стал играть первым номером с целью отыграться, а «Сампдория» массированно оборонялась, пытаясь удержать победный результат. Успешнее оказались хозяева — финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Сампдории».
«Лацио», набрав 35 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (23) — на 17-м месте, на расстоянии одного очка от зоны вылета.
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