Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сампдория» переиграла «Торино» благодаря голу Кандревы

«Сампдория» переиграла «Торино» благодаря голу Кандревы
Футбол / Италия 0

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Торино». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.

В первом тайме «Торино» владел территориальным преимуществом, а «Сампдория» конструктивнее атаковала. Так, на 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Антонио Кандрева. Во втором тайме «Торино» стал играть первым номером с целью отыграться, а «Сампдория» массированно оборонялась, пытаясь удержать победный результат. Успешнее оказались хозяева — финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Сампдории».

«Лацио», набрав 35 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (23) — на 17-м месте, на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Италия - Серия А. 28-й тур
21 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Кандрева – 25'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021