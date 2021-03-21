Лидер чемпионата Франции «Лилль» проиграл команде из зоны вылета
В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Ним». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск (Франция) и завершилась со счётом 1:2.
Все голы в матче пришлись на первый тайм. На 12-й минуте нападающий «Нима» Мусса Коне открыл счёт. Спустя восемь минут «Лилль» восстановил статус-кво, гол забил португальский полузащитник Шека. Но уже на 45-й минуте «Ним» вновь вышел вперёд. Голом в раздевалку отличился Рено Рипар. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу гостей.
«Лилль», набрав 63 очка, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ», занимающий второе место, имеет в своём активе 60 очков и матч в запасе. «Ним» (29) — на 18-м месте, в зоне вылета.
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