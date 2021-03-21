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Филиппо Индзаги: перед матчем с «Ювентусом» подготовил речь на случай поражения

Филиппо Индзаги: перед матчем с «Ювентусом» подготовил речь на случай поражения
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги признался, что перед матчем с «Ювентусом» подготовил речь на случай проигрыша.

«Я говорил ребятам, что мы можем заработать очки в Турине. В последнее время мы получили много критики, но мы установили рекорд Серии B, и я хотел, чтобы люди увидели, насколько сложна эта лига.

В моей команде играют необычные ребята. Перед матчем я сказал им, что буду благодарить их всю жизнь. Я уже подготовил речь на случай поражения. Я должен быть рациональным. Не так часто получается набрать четыре очка в двух матчах с «Ювентусом», — цитирует Индзаги Football Italia.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме VAR отменил пенальти, назначенный за нарушение против полузащитника Деяна Кулушевски. На 69-й минуте счёт открыл нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА.

Гол Гайча принёс «Беневенто» победу над «Ювентусом»
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