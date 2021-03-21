Гол Гайча принёс «Беневенто» победу над «Ювентусом»

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме VAR отменил пенальти, назначенный за нарушение против полузащитника Деяна Кулушевски. На 69-й минуте счёт открыл нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Алессандро Ло Чичеро. Резервный арбитр — Антонио Джуа.

«Ювентус» в 27 матчах набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (29) находится на 16-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).