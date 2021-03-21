Луис Суарес забил 500-й гол в карьере

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес забил гол в ворота «Алавеса» в матче 28-го тура испанской Примеры, сообщает ESPN.



Мяч стал для 34-летнего форварда 500-м в карьере. Суарес забил 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 82 – за «Ливерпуль», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ».

Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 19 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

По условиям соглашения 34-летний футболист может бесплатно покинуть «Атлетико» 30 июня. В действительности же Суарес быстро стал ключевым игроком и в настоящее время не намерен активировать условие в контракте, поскольку счастлив в стане «матрасников».